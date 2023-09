Judo bokya pa rin sa Hangzhou Asia

NAGPAPATULOY ang pangungulila sa medalya ng Philippine national judo team sa ikatlong araw ng kampanya sa 19th Asian Games matapos mabigo ang kanilang huling mga pambato na sina Carl Dave Aseneta at Dylwynn Gimena sa Xiaoshan Linpu Gymnasium sa Hangzhou, China.

Hindi nakausad sa preliminary round-of-16 ang parehong dating University of the Philippines (UP) judokas nang madiin sa grappling si Aseneta laban kay Won Jonghoon ng South Korea sa ippon men’s -100kgs event, habang nahirapang makaligtas si Gimena sa magkasunod na waza-ari (half-point) na puntos ni Khuslen Otgonbayar ng Mongolia para sa kabuuang ippon sa women’s under-78kgs division.

Nitong nagdaang dalawang araw ay naunang yumuko sina two-time Southeast Asian Games gold medalist Shugen Nakano sa men’s under-66kgs at Rena Furukawa sa women’s under-57kgs, biennial meet medalists John Viron Ferrer sa men’s under-81kgs, Keisei Nakano sa men’s under-73kgs, Ryoko Salinas sa women’s under-70kgs, Leah Jhane Lopez sa women’s under-48kgs, at si Olympian at 2018 Jakarta-Palembang meet silver medalist Kiyomi Watanabe.

Ang pinaka-inaasahang magbubulsa ng medalya para sa Asiad quadrennial meet na si Watanabe ay pumalyang makausad sa semifinals kontra kay two-time World Grand Slam gold medalist at eventual game champion Miku Takaichi ng Japan sa loob lamang ng 12 segundo upang mahulog sa repechage round.

Mabilis namang nagtapos ang laro ng 27-anyos na Filipino-Japanese matapos hindi nito naiwasan ang atakeng O-uchi-gari ni Esmigul Kuyulova ng Kazakhstan sa 13 segundo lamang para sa Ippon (full-point) para magtapos ang kampanya nito sa Hangzhou edisyon.

“Our athletes are in good condition naman. But, one thing, we got unlucky in the draw. Our athletes got paired against the top seeds in Asia. We will work hard and be more prepared next time,” wika ni Philippine Judo Federation (PJF) secretary-general David Carter sa mensahe nito sa Abante Sports.

“We will evaluate things after this. Hindi naman tayo ang lumalaban sa loob ng mats, hindi natin basta mapulaan ang laro nila, kailangan malaman muna natin anong nagging problema nila,” dagdag ni Carter sa kampanyang sinuportahan ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

(Gerard Arce)