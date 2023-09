Jacob Cortez nagliyab, Red Lions nilapa Chiefs

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — Perpetual vs EAC

4:00pm — Letran vs Lyceum

Hindi na tumalikod pa sa itinanim na malaking kalamangan sa first half ang 22-time titlist na San Beda University Red Lions upang ibaon ang bagong balasang Arellano University Chiefs sa pamamagitan ng 85-61 panalo na pinagbidahan ng panibagong go-to-guy na si Jacob Cortez sa pambungad na laro nitong Martes ng hapon sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Hindi naawat ang Red Lions sa pagkamada ng puntos sa second quarter nang lumista ng 33 puntos, habang nagparamdam ng mahigpit na depensa sa paglilimita sa 11 puntos sa Arellano upang maitala ang pinakamalaking kalamangan sa 31 mula sa mainit na tirada sa tres sa pinagsamang 7-of-10 nina Cortez at Damie Cuntapay.

Kumamada ang 21-anyos na anak ni Mike “Cool Cat” Cortez ng team-high 16 puntos, limang assists, tatlong rebounds at dalawang steals mula sa 6-of-12 shooting at matibay na 4-of-7 sa tres.

Naglatag naman ng double-double si Cuntapay na 13 points, 10 boards at tig-isang block at steal, habang may nalikha ring 13 na marka si James Payosing kasama ang walong rebounds, dalawang steals at isang assist.

Dahil sa mas magandang ikot ng opensa ng Red Lions ay nagawa ring mag-ambag ng doble pigura nina Yukien Andrada sa 12 puntos at tatlong boards at Peter Alfaro na may 11 points, four assists at dalawang boards.

Hahanapin ng San Beda ang ikalawang panalo laban sa Mapua University Cardinals sa darating na Biyernes, habang magbabawi ang Arellano sa bagong galawang San Sebastian College-Recoletos Stags sa Sabado.

(Gerard Arce)