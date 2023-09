Herbosa inipit ng CA

Sinuspinde ng Commission on Appointments (CA) ang deliberasyon ukol sa ad interim appointment ni Department of Health (DOH) Secretary Ted Herbosa dahil sa kakulangan ng oras.

Bagama’t walang oppositor sa appointment ni Herbosa, umabot naman ng halos sa apat na oras ang deliberasyon sa appointment ng kalihim bago ito sinuspinde ng CA dahil sa kakulangan ng oras.

Dahil dito, bypassed na si Herbosa at kailangan niyang humingi ng reappointment paper kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Once na na-reappoint po siya, puwede na po siyang ipagpatuloy ang kanyang pagdinig dahil suspendido lang naman po ang hearing kanina. Ang dami po miyembro ng CA, about 24 po iyan, so kailangan marinig din natin. Dami pang nagpalista kanina,” wika ni Sen. Christopher Lawrence “Bong” Go, chairman ng committee on health ng CA.

Sa pagsalang ni Herbosa sa committee on health ng CA, tinanong siya ni Go hinggil sa health program sa iba’t ibang panig ng bansa, kabilang ang Malasakit Center na hindi na binubuhusan nga­yon ng pondo.

“Can you assure us that there is and there will be sufficient funding for the continuation of the Malasakit Centers and also an assurance that no patient will be turned away?” hirit ni Sen. Go.

Nagtanong din si CA Majority Leader at Camarines Sur Rep. Luis Raymond “LRay” Villafuerte Jr. tungkol sa Medical Assistance for Indigents Patients (MAIP) dahil hindi raw ito tinatanggap ng mga doktor.

Sinita naman ni SAGIP Party-list Rep. Rodante Marcoleta ang mababang absorptive capacity ng DOH kaya maraming Pinoy ang hindi nabibigyan ng atensyong medikal ng ahensiya.

“Mayroon kayong P500 million, wala naman kayong ginasta kahit kusing,” diin ni Marcoleta na itinuwid naman ni Herbosa na ang 2022 MAIP nila ay 83% disbursed na.

“Ito po’y report ninyo sa DBM. Hindi ko po ito gawa-gawa ito. Sa inyo po ito eh. This is your financial performance report submitted to DBM. Akala n’yo ba Mr. Secretary inimbento ko ito?” buwelta ni Marcoleta sa sagot ni Herbosa.

Nagdesisyon ang komite na magkaroon ng mahabang lunch at pagbalik ay kinapos na sa oras.