Heart ala-Catriona ang rampa sa kalye

Isdatyu Catriona Gray?

Kasi nga, rampang Catriona Gray sa Miss Universe 2018 ang eksena ni Heart sa Milan Fashion Week, ha!

Kabogera nga ang eksena niya sa kalsada na model na model, lalo na sa slow motion na ala-Catriona nga, na sumunod ang buhok sa body language niya.

Oh, di ba?

Ayaw talagang pakabog ni Heart.

At isa pa sa bonggang napansin sa kanya ay ang make up niya.

“I love your make up on this one, it matches your outfit…” sabi ng ntizen.

At yes, super proud si Heart na sinabing…

“Awww you, I did it!”

Oh, ‘di ba? Aba, keri na nga ni Heart na rumampa sa abroad na siya lang, dahil alam na niyang ayusan ang sarili, at pati na rin ang pagpili ng damit.

Anyway, now it can be revealed na nga.

Na isa rin sa mga rason kung bakit madalas ang punta ni Heart hindi lang sa Milan, kundi pati na rin sa Singapore, ay dahil napili nga siya ng ION Orchard na maging global brand ambassador.

Sa 30-seconder video released by Singapore’s premier mall, makikita nga si Heart na rumarampa sa naturang mall at todo check ng mga latest offering na mga luxury brand tulad ng Bulgari, Dior, Fendi, Loro Piana, Tiffany — na naka-collab nga niya noon.

“When @iamhearte visits ION Orchard, you know it will be filled with memorable high fashion moments,” ang mensahe sa Instagram post ng ION Orchard.

“Join her as she discovers this season’s latest looks from @bulgari, @dior, @fendi, @loropiana and @tiffanyandco this Fall Winter,” dugtong na chika pa.

Oh, di ba?

Anyway, sayang nga pala at hindi ko siya nakita sa birthday party ni Sen. Bong Revilla, Jr., at ang mister lang niyang si Sen. Chiz Escudero ang nakita ko, na kasama ang mga kapwa politiko. (Dondon Sermino)