GSIS gagawing prayoridad reklamo ng mga titser

Maglalatag ang Government Service Insurance System (GSIS) ng mga special lane para sa mga guro ng mga pampublikong paaralan at mga kawani nito para mabilis na maresolba ang kanilang mga reklamo at iba pang isyu kaugnay sa kanilang benepisyo.

Ito’y matapos na lumagda sa isang memorandum of agreement (MOA) sina Vice President at concurrent Department of Education (DepEd) Secretary Sara Duterte-Carpio at GSIS President at General Manager Jose Veloso na tumitiyak sa kapaka­nan ng mga pampublikong guro.

Ayon kay Duterte-Carpio, nasa top 2 ang GSIS sa mga ­inirereklamo ng mga guro mula sa mga nabisita nilang eskuwelahan.

Giit ni Duterte, halos kalahati ng pondo ng GSIS ay mula sa DepEd kaya nakakapag-loan ang mga guro sa kanilang pa­ngangailangan.

Samantala, nag­laan din ang GSIS ng taunang dialogue sa pagitan ng mga dibisyon at regional office ng DepEd para alamin ang mga pa­ngangailangan sa loan at iba pang bagay sa kanilang benepisyo. (Vick Aquino)