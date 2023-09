DICT tinabla P17M ransom sa PhilHealth hacking

Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na hindi magbabayad ang gobyerno ng $300,000 o P17 milyong ransom money na hinihingi ng mga hacker na umatake sa system ng Philippine Health Insu­rance Corp. (PhilHealth).

“It’s the policy of go­vernment not to pay any ransom for any type of criminal activity inclu­ding cyberattacks,” diin ni DICT Usec. Jeffrey Dy.

Matatandaan na noong Setyembre 22, inatake ng Medusa ransomware ang PhilHealth kung saan nakuha ng mga hacker ang daan libong internal files tulad ng mga confidential memo at employee information gaya ng mga password, pictures, at iba pang personal data.

Dahil sa insidente, nag-shutdown ang system at apektado pati ang website at online operations.

Sinabi ni Dy na nagbigay ng deadline hanggang Oktubre 2 ang mga hacker para bayaran ng gobyerno ang hinihinging ransom.

Binanggit naman ni PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Pargas na nagpatulong na sila ng mga ahensiya ng gobyerno, kabilang ang National Privacy Commission para siyasatin ang insidente.

“Titingnan po ng National Privacy Commission kung mayroong negligence on the side of the corporation or even among its employees,” paglalahad ni Pargas.