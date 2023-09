Daan-daang Sudanese tsugi sa dengue, malaria, diarrhea

Umabot na sa ilang daang Sudanese ang nasawi matapos tamaan ng dengue, malaria at diarrhea simula nang sumiklab ang giyera rito may limang buwan na ang nakalipas.

Sa isang pahayag, nagbabala ang Sudanese Doctors’ Union (SDU) na tiyak na sisirit pa ang nasabing bilang sa Gedaref na border ng Ethiopia dahil sa epekto ng patuloy na digmaan at pag-aagawan ng kapangyariahn ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces (RSF).

Ayon sa grupo, 80% ng mga ospital sa Sudan ay hindi nakakapag-operate dahil sa giyera ng dalawang puwersa kaya mabilis ang pagkalat ng mga sakit.

“Even before the war, the fragile healthcare system struggled to contain the annual disease outbreaks that accompany the country’s rainy season starting in June, including malaria — endemic in Sudan — and dengue fever,” ayon sa grupo.

Samantala, nakabukas naman aniya ang Gedaref Hospital pero puno na ito at hindi na kayang tumanggap ng mga pasyente, kabilang ang mga batang tinamaan ng nasabing mga sakit.