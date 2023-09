Chris Paul pipiliting isalpak sa starting 5

DUMATING si Chris Paul sa Warriors nitong offseason at bigla ay nagkaroon ng anim na starters ang Golden State.

Problema ni coach Steve Kerr kung paano isasalaksak si CP3 sa rotation.

Ibig niyang sabihin, intact ang starting five niya kina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins at Kevon Looney.

Dapat bang kainggitan ng ibang teams sa NBA ang Golden State?

Pwedeng oo, maaaring hindi.

“We basically have six starters the way I look at it,” ani Kerr sa reporters nitong Lunes. “Only five can go each night.”

Mapupulsuhan ng coach kung paanong isisingit si Paul sa rotation kapag nag-umpisa ang training camp sa kaagahan ng susunod na buwan.

Maaaring maging starter pa rin si Paul na mula 2005 nang pumasok sa NBA ay hindi pumalya sa starting lineup.

Solusyon ni Kerr, sa camp ay babalasahin niya ang iba’t ibang lineup para makuha ang tamang timpla ng kombinasyon.

Ikakalat niya ang minuto sa anim.

Kabisado na niya ang lima, si CP3 na lang ang hahanapan kung paano magki-click.

“If this is gonna work, then everybody has to embrace it regardless of who’s starting and who’s not,” dagdag ni Kerr.

(Vladi Eduarte)