Bong kinantahan nina Robin, Phillip, Jinggoy

Star-studded ang 57th birthday at 50th anniversary sa showbiz ni Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. Ginanap ito sa Grand Ballroom ng Okada Hotel.

Nagsama-sama ang mga sikat na artista at mga bigating pangalang sa politika.

Kompleto ang buong pamilya ni Bong kasama ang misis na si Congresswoman Lani Mercado . Nandoon din ang kanyang mga anak at mga apo na winner ang production number, ha.

Dumalo sina Maricel Soriano, Dawn Zulueta, Lorna Tolentino , Amy Austria, Gina Alajar, Laurice Guillen, Aga Muhlach, ang dalawang ‘Dyesebel’ na sina Charlene Gonzalez at Alma Moreno, Gabby Concepcion, Jimmy Santos, Phillip Salvador, Christopher de Leon, Tirso Cruz III, Ricky Davao, Sen. Robin Padilla with wife Mariel Rodriguez, Sen. Jinggoy Estrada, Ronnie Ricketts, Mariz, Jackie Lou Blanco, Rachel Anne Wolfe, Iza Calzado, ang pamilya Gutierrez – Eddie, Annabelle Rama, Tonton, Richard at Ruffa.

Nakisaya rin ang mga executive ng GMA 7 at ABS-CBN at ibang bigwigs sa film and TV industry.

Kabilang sa mga nag-perform ay sina Jillian Ward, Sanya Lopez, Rabiya Mateo, Rochelle Pangilinan, Ara Mina, Sunshine Cruz , Jean Garcia at Mitoy Yonting.

Nagbigay naman ng short tribute kay Sen Bong ang mga leading adies niya na sina Maricel at Beauty Gonzalez.

Pinalakpakan ng bonggang bongga ang song number nina Robin, Jinggoy, at Phillip. Applauded din ang Elvis Presley number nina Tirso, Nino Muhlach at Betong Sumaya.

Naging emosyal naman ang lahat sa tribute video ng actor-politician sa kanyang ama na si Ramon Revilla Sr.

Very touching din ‘yung song medley ni Cong. Lani na kinanta niya ang kanilang favorite love songs. Nag- duet din ang mag-asawa.

Hindi man nakadalo sa event, bumati naman sa VTR sina Vilma Santos, Sharon Cuneta at Judy Ann Santos na naging leading ladies din niya .

Palabas sa October 7 ang 50th anniversary sa showbiz TV special ni Bong GMA 7. Abangan .