Bistek Tagalog, super bet ni Klay Thompson!

MAY Filipino dish na kinahumalingan sa Pilipinas si Golden State Warriors shooting guard Klay Thompson.

Hindi ito adobo na sikat na sikat kahit sa ibang bansa kundi ang Bistek Tagalog na super yummy para sa sikat na cager.

Dumating sa bansa si Thompson noong nakaraang buwan para sa promotional tour ng shoe brand na kanyang ineendorso.

First-time bumisita sa Pilipinas ang NBA star.

Sa interview kay Thompson ni Bryle Suralta ng Esquire Philippines, nabanggit niya ang paglalaro noon sa PBA bilang import ng kanyang tiyuhing si Andy Thompson.

Nangyari ang interview sa meet-and-greet event sa isang Filipino restaurant sa Quezon City.

Ikinuwento ni Suralta na nagustuhan ni Thompson na Filipino dish sa naturang restaurant ang bistek.

Dalawang beses daw nag-order nito si Thompson.

“During dinner, Thompson loved the bistek, so nice that he ordered a plate twice,” saad ni Suralta. (Issa Santiago)