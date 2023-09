Andrea pinagdamutan ng K-pop star

Pinagdamutan ng front shot si Andrea Brillantes ng isang sa isang kilalang Korean artist. Nakuntento na lang ang aktres na kunan sa likod ang KPop star na si Hanni, sa Milan Fashion Week.

Sa kanyang tweet nagbahagi si Andrea ng kaunti niyang nalalaman tungkol sa pagkakaroon ng tight-security ang mga K-pop star sa lahat ng mga event.

Aniya, “As far as I know, Korean idols are not allowed to take pictures or they are very strict when it comes to taking pictures. So I didn’t bother anymore and took a picture of Hanni’s back nalang since she was walking beside me hehehe. She’s so pretty. I can’t believe she’s younger than meeeee!”

Wala ngang nagawa ang 13.8M popularity ni Andrea sa IG, 1.1M sa X, 4.05M sa YouTube para magkaroon ng pagkakataong makunan ng larawan ang hinahangaang Asian star.

Pero may photo op naman siya sa isang foreign podcast star na si Emma Chamberlain . Masisilip ito sa IG ng Kapamilya star .

Sa selfie shot, nakahilig pa sa gilid ng ulo ni Andrea si Emma na nakangiti. Naka-pouty lips naman ang Pinay star. (Rey Pumaloy)