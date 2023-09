Alma Moreno tatakbong barangay kagawad

Totoo pala ang chika na tatakbong kagawad si Alma Moreno sa barangay nila. Medyo nagulat lang kasi ako, dahil di ba nga, dating konsehal ng Paranaque City.

At bongga nga na siya rin ang kauna-unahang babaeng National President of the Philippine Councilors League (PCL), at National Secretary-General, at National Executive Vice-President.

At di ba nga, tumakbo rin siya sa senado, pero hindi nga lang siya pinalad. Kaya ang tanong, bakit kagawad ng barangay, at hindi man lang kapitan?

“Tatakbo akong kagawad sa Barangay Tambo.

“Pero, ang slogan ko nga, ‘walang maliit na puwesto sa gustong magserbisyo’.

“Pero si Vandolph kasi, siya ang pumalit sa akin bilang councilor. Remember, 9-years councilor ako. Si Vandolp din, last term na ngayon, at 9 years na rin siya.

“Eh, hindi naman kami puwedeng magsabay.

“So, ang barangay captain ngayon ng Tambo, ‘yung daugther in law ko, asawa ni Vandolph.

“Meron akong foundation, tumutulong pa rin ako kahit wala sa puwesto. What more kung nasa posisyon ako, mas malaki ang maitutulong ko, di ba?

“So, nagpaalam muna ako sa showbiz, para tumutok dito sa eleksiyon. Pero babalik din ako sa showbiz,” sabi ni Alma.

So, ano ang masasabi niya sa mga magtataas ng kilay, na bakit naman kagawad?

“Ay, wala, hindi ko iniintindi `yon. Ang mas iniintindi ko ay ang gagawin ko. Ang kagawad parang konsehal din `yan. Gagawa ka ng mga resolusyon, at diretsong tulong ‘yan sa mga tao.

“Like si Sen. Bong Revilla, tumutulong ‘yan sa mga barangay. So, marami siyang puwedeng maitulong sa Tambo,” saad na lang ni Alma.

Well, sabi nga, maganda pa rin si Alma, na kahit nagkaedad na, hindi pa rin nawawala ang bakas ng kagandahan niya.

At ang nami-miss nga raw niya ngayon ay ang pagsayaw-sayaw, ha! Lalo na at palaging napapanood sa YouTube, Facebook ang mga performance niya noon sa kanyang show.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)

