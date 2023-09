Ali Canega nasungkit PBF super lightweight belt

BUMANAT ng panibagong panalo si Elorde Fight Team boxer Ali “The Carnage” Canega upang makuha ang bakanteng Philippine Boxing Federation (PBF) super lightweight crown kontra knockout artist Jhun Rick “Iron Fist” Carcedo sa pamamagitan ng 10-round majority decision nitong Sabado ng gabi sa Mandaluyong City College of Science and Technology Gymnasium.

Lalo pang pinatatag ng 25-anyos na boxer ang kanyang unbeaten winning streak upang mailista ang pang-10 panalo kasama ang anim na knockouts sa bakbakang hatid ng Manny Pacquiao: Blow-By-Blow.

Ibinahagi nina Sammy Bernabe, Sr. ang 96-94 at tig-isang 97-93 at 95-all galing sa isa kina Oliver Garcia at Virgilio Garcia bilang mga hurado.

“It was another night of fistic fireworks,” wika ni Pacquiao, na siyang founder ng Blow-By-Blow at pangunahing produkto ng naturang boxing program, sa panibagong tagumpay na nakuha ng liungguhang television program na mapapanood sa One Sports tuwing alas-8:30 ng Linggo ng gabi. (Gerard Arce)