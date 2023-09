2 UP Cebu student nagpasiklab sa Malaysia dancesport championship

NAGPAKITA ng kanilang husay sa pag-indak ang dalawang estudyante na ito mula University of the Philippines – Cebu sa idinaos na 2nd World DanceSport Federation (WSDF) Open Champion na sa Malaysia ngayong taon.

Ito ay sina Ouie Selene Rendon at John Lloyd Leyson na nagwagi ng bronze medal para sa kategorya ng Grade B Adult Latin.

Dagdag dito, pasok din sila sa quarte finals mula sa 34 duo para sa WDSF Adult Latin.

Para kay Ouie, isa itong napakagandang experience na marami siyang natutunan. Say pa niya sa kanyang post, “It was a competition full of insights, and we are definitely sure to come back even more strong than we are now.”

“The UP Cebu community is proud of you! Padayon!” pagbati rin ng UP Cebu sa kanilang Facebook page. (Moises Caleon)