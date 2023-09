NAGDESISYON ang Philippine women’s 3×3 team na mag-pull out na lamang sa huling sandali sa nakatakda nitong pagsabak sa 19th Asian Games na may mabigat na kalooban.

Ito ay matapos ang apela nito para sa pagsasama ng dalawang kapalit na manlalaro ay tinanggihan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC.

Sinabi ni coach Pat Aquino na ang koponan ay naiwan na walang magawa sa sitwasyon dahil mayroon lamang ito na naiwan kina Camille Nolasco at Louna Ozar sa kanilang roster matapos ang inaasahan nilang huling minutong kapalit na sina Cielo Pagdulagan at Marga Villanueva ay hindi payagan.

Sina Pagdulagan at Villanueva ang dapat na pumalit sa mga beterano ng 3×3 na sina Camille Clarin at Angel Surada.

Ang desisyon ay ibinigay nitong Lunes ng umaga sa pagsisimula ng mga kumpetisyon sa basketball sa quadrennial showpiece.

Humingi ng paumanhin si Aquino sa ngalan ng koponan, at kasabay nito, naawa sa mga manlalaro dahil ang stint ay ang unang pagkakataon na ang 3×3 women’s squad ay nakakita ng aksiyon sa Asiad.

“Just so sad dahil first time kami dito (3×3) and then ganito nga ang nangyari,” sabi ng multi-titled coach at nagbigay ng medalya sa koponan noong 2019 at 2022.

Nakatakda sanang labanan g Pilipinas ang Jordan para sa unang laro nito.

(Lito Oredo)