Taripa sa bigas hinirit gamitin pang-ayuda

Nangangamba si Senador Risa Hontiveros laban sa panukalang pagbabawas sa mga taripa sa pag-import ng bigas.

Ang hakbang na ito, sabi ni Hontiveros, ay maaring makapinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga mamimili taliwas sa paninindigan ng Department of Finance na magiging abot-kaya ang bigas kung ibababa ang taripa.

“Don’t lower the ta­riffs. Instead, let’s work towards a solution that benefits both consumers and our hardworking farmers. Local farmers depend on fair prices to sustain their livelihoods, especially in the face of recent challenges such as severe flooding and the looming El Nino,” giit ng senadora.

Hinikayat ni Hontiveros na mas pag-ibayuhin ang suporta sa ating mga magsasaka pagdating sa teknolohiya, binhi at abono gaya ng ginawa ng maraming mga bansa noong 2008-2009 rice crisis kung saan humantong ang mataas na presyo ng bigas sa pagtaas ng produksyon sa ibang mga bansa. (Dindo Matining)