Spencer Strider petmalu mga bato kontra Nationals

SINIKWAT ni Spencer Strider ang kanyang major league-leading 19th win at dinagit ng Atlanta Braves ang 100th victory sa season nang itumba ang Washington Nationals 8-4 Linggo ng gabi.

Pinag-tig-isahan ng Braves at Nats ang double-header.

Nag-deliver ng homer sina Kevin Pillar at Forrest Wall, tatlong runs ang sinindihan ni Orlando Arcia para sa Braves na huling nakapaglista ng 100 wins sa back-to-back seasons noong 2002-03.

“It’s unbelievable,” bulalas ni Atlanta manager Brian Snitker. “It’s hard to do. I think it’s quite an accomplishment anytime you can win 100 games.”

Sa 5 2/3 innings, nag-surrender si Strider ng four runs sa seven hits. Apat ang na-strikeout ng right hander para sa 274 total ngayong taon – kapos ng dalawa sa single-season modern franchise record ni John Smoltz noong 1996.

Naitakas ng Washington ang 3-2 win sa first game, kinubra ni rookie Jackson Rutledge ang una niyang major league victory. (Vladi Eduarte)