SGEG nasungkit uli ng Navotas

SA ikaapat na pagkakataon, muling nasungkit ng pamahalaang lokal ng Navotas City ang 2022 Seal of Good Education Governance (SGEG) dahil sa de-kalidad na edukasyon para sa mga kabataan ng lungsod.

Si Navotas School Division Superintendent Dr. Meliton Zurbano ang tumanggap ng karangalan kasama ang iba pang opisyal at mga kinatawan ng Navotas local government.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, dapat lang kilalanin at pahalagahan ang tapat na gumaganap sa kanilang trabaho tulad ng kanilang mga education partner at stakeholder.

“Thank you for ensuring that our learners receive the best quality of education even amidst difficulties and challenges,” sabi ng alkalde.

“Let us always ensure that young Navoteños are equipped with the right knowledge, skills, and values to help them reach their full potential, achieve success, and become upstanding members of society,” dagdag pa ni Mayor Tiangco.

Naging instrumento ng pagsungkit sa ika-apat na SGEG awards ang pagkakaroon ng scholarship program sa mga estudyante, pagbibigay ng mga digital learning devices at materials pati na sa mga guro. (Orly Barcala)