Sara inubos P125M spy fund ng 11 araw – Quimbo

Nagamit ng Office of the Vice President (OVP) ang P125 milyong confidential funds nito noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw at hindi 19 na araw, ayon kay Marikina City Rep. Stella Luz Quimbo.

Sa deliberasyon ng budget nitong Lunes, nagtanong si Gabriela Rep. Arlene Brosas kay Rep. Quimbo, vice chairperson ng House Committee on Appropriations, kaugnay ng P125 milyong confidential fund ng OVP na ginastos lamang ng 19 araw noong Disyembre 13 hanggang 31, 2022.

“Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako noong mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tiningnan ko po ang mga iba’t ibang mga report pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po, Madam Speaker,” sabi ni Quimbo.

Ayon kay Quimbo, nagsumite ang OVP ng liqui­dation report noong Enero 2023 at naglabas ang mga state auditor ng audit observation memorandum (AOM) noong Setyembre 18, 2023. Isusumite raw ng COA sa Kongreso ang kumpletong audit report sa Nobyembre 15, 2023.

Hiningi na raw ng COA sa OVP ang karagdagang dokumento para masuportahan ang kanilang ginastos na P125 milyong confidential fund noong nakaraang taon.

“So Madam Speaker, ongoing pa rin ang audit at ang AOM ay preliminary findings and again may confidential nature po ang AOM bagama’t ang masasabi po natin ay ang AOM na ‘yan ay nagko-convey po ng request for additional documents muna sa OVP para makapagpaliwanag sila ng ilan sa mga expenses po,” dagdag pa ni Quimbo.

Maaaring magpalabas ang COA ng notice of disallowance kapag nabigo ang mga ahensiya na kompletuhin ang mga dokumentong kailangan para patunayan ang ginawang paggugol sa pondo. (Billy Begas/Eralyn Prado)