Sanib-puwersa ng magkakalaban vs mga ilegalista

Ang Petron at ang Regasco na pinamumunuan ni dating LPGMA Partylist Congressman Arnel Ty ay kapwa nasa listahan ng mga nangungunang importer ng LPG para isuplay sa mga kalan at iba pang gamit at pasilidad na nangangailangan nito sa bansa.

At bilang magkakompentensiya nga, hindi maiiwasang magkaroon ng kanya-kanyang diskarte ang mga ito na humantong sa asunto sa korte.

Pero gaya nga ng kasabihang nagbabago ang panahon, nag-iba ang situwasyon at nakita ng dalawang panig na imbes na palalamin ang di-pagkakaunawaan, kailangan na nilang maging magkakampi para sa mas matibay at matatag na industriya ng LPG kaya tinalikuran na ang mga asuntong nasa korte.

Pinawalang sala ng korte si dating Cong Ty, ang misis niyang si Marie Antonette at iba pa, na halos kasabay din ng paghahain ng mosyon ng Petron na hindi na sila interesadong ituloy pa ang asunto.

Ang mga rekord ng mga usapin na ito ay makikita sa Malabon City Metropolitan Trial Court Branch 120.

Mabilis na umusad ang mga pangyayaring kinakitaan ng mainit na samahan ng Petron at Regasco para mapalakas ang industriya, isang mainit na halimbawa nito ay ang mga regional at nationwide LPG Summit kung saan, pinagtulungan ng dalawang major players na matagumpay na maidaos alinsunod sa nilalaman ng RA 11592 na pinaghirapang isulong ni Ty sa Kamara de Representante noong siya ay miyembro pa nito.

At ngayon nga, nahaharap mas matinding hamon ng industriya ang pagkakaisa ng Petron at Regasco dahil sa hangarin nilang tuluyan nang masawata ang mga ilegal na aktibidad ng mga negosyante sa sektor na ito.

Kung ang NCR ang pag-uusapan, masasabing hindi na talamak ang mga ilegal na aktibidad gaya ng unauthorized refilling at paggamit ng mga dispalinghadong tangke dahil bukod sa DOE at DTI, nagbabantay na rin ang publiko sa pamamagitan ng social media.

Pero nananatiling tanong kung paano lulumpuhin ang mga ilegal na aktibidad sa labas ng NCR dahil sinasabing mula rito ay naglipatan sa mga kalapit na probinsiya ang mga gumagawa nito.

Hindi kakayanin ng DOE dahil sa problema nila sa kakulangan ng mga kawani na magsasagawa ng regular na pagsisiyasat na sinabayan pa ng kawalan ng kapangyarihan na hulihin ang mga maaaktuhan na gumagawa ng kabulastugan.

Pero kung kinaya nga ng Regasco, Petron at iba pang mga kasamahan nila na itaguyod ang pagpapalaganap ng RA 11592 o ang LPG Law, sa mas pinatibay na samahan ng mga ito ngayon, siguradong may pagkakalagyan na ang mga sangkot sa ilegal na aktibidad.