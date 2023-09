Rookie Kamron Vigan-Fleming pinapirma na ng Converge

HINDI pinakawalan ng Converge ang ani coach Aldin Ayo ay sleeper sa nakaraang PBA Draft na si Kamron Vigan-Fleming, noong September 17 sa Market! Market!, tinawag ng FiberXers sa sixth round (61st pick overall) ang Fil-Am.

Naka-steal daw sila kay Vigan-Fleming, maaasahang guard na produkto ng Bethesda University sa Anaheim, California, piinapirma ng FiberXers ang rookie, gayundin ang pamangkin ni assistant coach Danny Ildefonso na si BJ Andrade. Inaasahang bibigyan na din ng kontrata si Schonny Winston.

Highest pick ng Converge si Winston sa No. 9, isinunod sa 10th si Andrade. “It’s official! Welcome BJ Andrade, Patrick Maagdenberg and Kamron Fleming AKA Kamron Vigan to the Converge FiberXers!” anunsiyo ng team sa kanilang Instagram account.

Si Fil-New Zealander Maagdenberg ay original selection ng Magnolia sa 3rd round (33rd overall), pero ang pick na ‘yun ay bahagi ng Abu Tratter trade kaya napunta sa Converge., base sa PBA rules, hindi pwedeng i-trade ang picks mula 3rd round kaya pinapirma din ng FiberXers si Maagdenberg.

