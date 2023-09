Piolo magpapakilig sa EDDYS

Ngayon pa lang ay super excited na ang maraming fan sa nalalapit na 6th The EDDYS ng SPEEd, at dahil `yon sa tinaguriang Ultimate Leading Man na si Piolo Pascual na siyang magho-host ng event.

Well, hindi naman ito ang unang pagkakataon na magiging bahagi ng The EDDYS si Piolo dahil noong 2019, ang Kapamilya actor-TV host ang tumanggap ng Rising Producer Circle Award para sa Spring Films.

At ngayong 2023, bukod sa pagiging host, kabilang din siya sa mga gagawaran ng Isah V. Red Award kasama sina Herbert Bautista, Coco Martin bilang pagkilala sa walang sawa nilang pagtulong at pagbibigay ng inspirasyon sa mga kababayan nating nangangailangan.

Siyepmpre, bukod diyan ay pararangalan din ang mga EDDYS Icons para sa hindi matatawarang kontribusyon nila sa industriya ng pelikulang Pilipino, tulad nina Aga Muhlach, Richard Gomez, Gabby Concepcion,

Niño Muhlach, Snooky Serna, Jaclyn Jose, Barbara Perez, Nova Villa.

Igagawad naman sa 6th The EDDYS ang Joe Quirino Award sa veteran entertainment columnist, dating TV host at content creator na rin ngayon na si Aster Amoyo.

Ang beteranong manunulat naman at dati ring entertainment editor na si Ed de Leon ang tatanggap ng Manny Pichel Award. Producer of the Year naman ang Viva Films habang ang Rising Producer of the Year ay igagawad sa MavX Productions.

Gaganapin ang awards night sa October 22, 2023 sa EVM Convention Center, 37 Central Avenue, Quezon City, mula sa direksyon ng award-winning actor at filmmaker na si Eric Quizon.

Ang Airtime Marketing Philippines na pag-aari ni Miss Tessie Celestino-Howard ang producer.

Magkakaroon ito ng delayed telecast sa NET25 sa October 28. (Dondon Sermino)