‘Pinas nanliligaw ng puwesto sa UN Security Council

MASIGASIG umano ang panliligaw ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Enrique Manalo para matiyak ang tagumpay ng kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council.

Inilatag ng kalihim ang mga balakin ng bansa sa peacebuilding at counterterrorism efforts para dagdag pogi points umano sa tina-target na non-permanent seat ng bansa sa konseho.

“We count on the support of all UN member states in this regard,” sabi ni Manalo sa kanyang speech na ibinahagi sa ngalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 78th session ng UN General Assembly sa New York City noong Sabado, Setyembre 23.

Sinabi rin ng kalihim ang pagtugon ng Pilipinas sa resolusyon ng UN Security Council tulad ng hakbang nito sa pagpa­panatili ng kapayapaan at kaayusan Bangsamo­ro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

“In keeping with our tradition as a peacemaker, we will sustain our contributions to UN peacekeeping operations and continue implementing UN Security Council resolutions on counterterrorism and peacebuilding, among others,” dagdag nito.

Unang inanunsiyo ni PBBM ang bid ng bansa sa UN Security Council seat sa kanyang speech sa UN General Assembly noong Setyembre 2022 kung saan pangunahin nitong layon na panatilihin ang international peace and security.