Paulo jojowain pa rin: Kim nilantad ang ginawa ni Maja kaya wala siya sa kasal

Sa vlog pa rin ni Kim Chiu ay inusisa siya tungkol sa hindi niya pag-attend sa kasal nina Maja Salvador at Rambo Nuñez.

“Hindi kami sobrang close ni Maja at hindi rin kami masyadong nag-uusap. Siyempre ‘pag kasal mo, gusto mo ‘yung mga taong close mo ang kasama mo, to witness your love sa partner mo.

“Hindi ako naimbitahan. Hahaha. Pero okey lang, wala talaga.

“Sobrang happy ko para sa kanya. Nag-message ako sa kanya. At na-touch ako nang mag-message siya sa akin, dahil sa nangyari sa ate ko, na sabi niya pinagpi-pray niya ang ate ko, and sana raw okey lang ako. Nakausap ko siya noong may mangyari sa ate ko.

“Pero siguro sa kasal, hindi naman na importante kung imbitado ka o hindi, basta sa sarili mo, masaya ka na nangyari `yon sa kanya. At saka deserve nila ang maging masaya ni Rambo.

“Bakit issue ba `yon? Pagdating ko ba doon eh hihinto ang kasal?

“Hindi naman siguro ako magma-matter kung present ako o hindi, as long as happy ako na nahanap na niya ang forever niya!” paliwanag ni Kim.

At yes, umamin din si Kim tungkol kay Paulo Avelino, na bet niyang jowain.

“Magluluto lang ako! Hahahaha!” paiwas na sagot muna niya.

Pero, pinakita nga ang vlog na jojowain o totropahin na kasama niya sina Bela Padilla at Angelica Panganiban, na sinabi nga niyang jojowain niya si Paulo.

“So ‘yun nga ‘yon, nag-jojowain, totropahin kami noong pandemic days. Hindi ko naman alam na magkakatrabaho kami. May mga jowa naman na kami. Ako may jowa na, eh siya masaya rin naman siya sa stage of love life niya. Pareho kaming very much happy, very contented with what we have!” sabi ni Kim, na may serye nga with Paulo, ang ‘Linlang’. (Dondon Sermino)