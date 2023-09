Patas sa lahat: Joey, ‘E.A.T.’ iniimbestigahan ng MTRCB sa ‘lubid’ joke

Nag-trending at kinalampag ng netizens ang MTRCB (Movie and Television Review and Classification Board) ukol sa pinag-uusapang ‘lubid’ joke ni Joey de Leon sa ‘Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ sa ‘E.A.T.’ TV5 noontime show last Saturday.

Sa segment na iyon kasi ay kailangang magbigay ng contestant ng limang bagay na sinasabit sa leeg. Kinulang ang sagot ng kalahok kaya nagbitiw si Joey ng, ”Yung lubid, nakalimutan ninyo.”

Hindi ito nagustuhan ng bashers at in-associate ang salitang lubid sa ‘suicide’. Hindi raw magandang joke ‘yon.

Dahil dito, hindi lang sa bashing nag-end ang lubid joke, umabot sa complaint sa MTRCB kaya ngayong Monday ay naglabas na ng statement ang ahensiya.

Ayon sa MTRCB, ire-review nila ang nasabing episode at paiimbestigahan ang mga natanggap na complaints. Aalamin nila kung na-violate nga ba talaga ni Henyo Master ang Presidential Decree No. 1986 and/or it’s implementing Rules and Regulations.

Marami nga ang nag-abang kung mag-a-apologize si Joey ngayong Monday sa noontime, pero nai-tape na pala nila ang episode na ‘yon last week bago pa man mangyari ang joke na ‘yon ng comedian-host.

Kung marami ang bumabatikos sa ‘lubid’ joke ni Joey, marami rin ang nagtatanggol sa kanya. Kasi wala naman daw ibang sinabi ang host. May netizens ding nagsabi na ‘yung cord na ginagamit sa kasal at nilalagay rin sa mga leeg ng kinakasal ay lubid rin, kahit sa Google ang English translation ng lubid ay cord.

(Ogie Narvaez Rodriguez)