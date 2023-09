Palasyo hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask

Pinayuhan ng Presidential Communications Office (PCO) ang publiko na magsuot pa rin ng face mask para makaiwas sa peligro sa epekto ng polusyon sa Metro Manila.

Ito ay kahit umayos na kahit papaano ang kalidad ng hangin sa National Capital Region matapos makaranas ng smog ang publiko nitong nakalipas na mga araw.

Batay sa update ng Department of Environment and Natural Resources, paborable na ang kalidad ng hangin batay sa huling naitala ng kanilang monitoring stations.

Ayon sa PCO, kahit umayos na ang kalidad ng hangin sa NCR, mas mainam pa rin na magsuot ng face mask upang makaiwas sa posibleng polusyon na ibinubuga ng mga sasakyan.

“While no cautionary measures are necessary, it is advisable to wear a face mask to safeguard against potential air pollution from vehicles,” anang PCO. (Aileen Taliping)