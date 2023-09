Nueva Ecija Rice Vanguards owner Bong Cuevas nais pang patatagin ang MPBL

LABIS ang pagmamahal sa sport na basketball, partikular sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL), ni Nueva Ecija Rice Vanguards team owner Vicente ‘Bong’ Cuevas III.

Kaya naman, bisyon ng owner ng kasalukuyang reigning champions na Rice Vanguards sa MPBL na mas palakasin, mas pagandahin at mas ilapit pa sa publiko ang liga.

“Iyung liga na iyan kasi nakakahinayang mawala,” sabi ni Cuevas sa ini-host na dinner kasama sina Pasig City Sta. Lucia Realtors at Bacoor City Strikers team managers Buddy Encarnado at Dennis Abella para sa mga sportswriters nitong Sabado sa Hai Shin Lou restaurant sa Makati City.

“Kasi sa amin, regardless ng ginagastos namin, sobrang saya talaga ng tao, walang kapalit iyun,” dagdag ni Cuevas patungkol sa kanyang Rice Vanguards na ang home court ay nakabase sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City.

“Ang problema sa sponsors ng MPBL, last season Chooks to Go. This season OKBet. Paano kapag wala na ang OKBet next year, sino papalit?” aniya.

Nagkakaisa rin sina Cuevas, Encarnado at Abella sa pagkakaroon ng MPBL Board, na nakapokus sa bisyon at direksiyon ng liga, pagbuo ng opisyal na MPBL press corps para sa coverage ng bawat mga laro, at palakasin ang sustainability ng liga na binuo ni Senator Manny ‘Pacman’ Pacquiao.

“We’re already getting big audiences. We just need to encourage the team owners to keep supporting the league, even if we have to spend to prop up the league. There are ways to add value for the long term,” aniya.

Sa pinakahuling kaganapan, wagi ang Nueva Ecija kontra San Juan 99-97 sa overtime para siguruhin ang second spot papasok sa playoffs sa North Division ng OKBet-MPBL fifth season.

Angat sa 22-5 panalo-talo karta ang Rice Vanguards sa likod ng No. 1 Pampanga (24-2) sa North ng round-robin elimination, 29-team, two-division tournament. (Ferdz Delos Santos)