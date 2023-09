Na-excite raw: Jake binuking Japan taping ng ‘The Iron Heart’

Secret pa ang tungkol sa Japan taping ng ‘The Iron Heart’ at maging ang lead actor ng action-drama series ng ABS-CBN na si Richard Gutierrez ay tahimik pa tungkol doon.

Ngayong Monday lang kasi ang simula ng last three weeks ng show.

So ang kabilin-bilinan nga sa mga kasama sa Japan taping, quiet muna.

Pero sa pa-presscon nga ni Jake ay binuking niya ang bagay na ‘yon. Naikuwento niya sa entertainment press, na ikinagulat mismo ng mga taga-‘The Iron Heart’.

Nang tanungin daw ng isa sa mga taga-production si Jake, nagsabi raw ang aktor na na-excite siya kaya naikuwento ang tungkol sa Japan taping nila. Na hindi naman daw nito intensiyon na unahan ang ABS-CBN at Star Creatives sa pag-announce ng tungkol doon.

Sabi nga ng isang taga-‘The Iron Heart’ na nakausap namin, wala na raw magagawa sa bagay na ‘yon dahil ibinuking nga ni Jake.

Pero marami pa raw surprises ang magaganap sa last three weeks ng action-drama series na dapat abangan.

Actually may nagkuwento rin sa amin na may isang artista raw na papasok sa ‘The Iron Heart’, pero secret pa rin daw at talagang kabilin-bilinan na maging quiet ang lahat tungkol doon, ha!

Anyway, masaya si Richard, pati ang ibang cast ng show na ang bongga lang ng feedback sa ‘The Iron Heart’.

Nakakagulat din kasi pati live viewership ng ‘The Iron Heart’ online, ha!

Sabi nga ni Richard, “We’re so thankful, halos isang taon na rin kaming sinusuportahan ng viewers!”

Ang bongga rin kasi ng show dahil nagsimula silang mag-taping sa Cebu at nag-Rome, Italy rin at napunta ng sa Iloilo at ngayon ay sa Japan naman sila magte-taping para sa kanilang finale, ha!

So bongga nga, ‘noh?!