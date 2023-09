Modelong guro at mamamayan

Ngayong taon, isa sa pinarangalan ng Metrobank Foundation bilang 10 Outstanding Filipinos of 2023 ay tubong Davao City. Siya ay si Master Teacher June Elias “Jev” Patalinghug na sa kasalukuyan ay nagtuturo sa Catalunan Grande Elementary School na sakop ng komunidad kung saan ang inyong Kuya Pulong ay dating punong barangay.

Pinagmamalaki ng inyong Kuya Pulong at mga kapwa Dabawenyo si Jev dahil sa parangal na ito na tulad nga ng sabi ng mga kabataan ngayon ay ‘Dasurv na dasurv’ dahil sa mga innovation ni Jev sa pagtuturo.

Kaya naman tayo ay naghain ng resolusyon sa Kamara de Representante bilang pagkilala sa outstanding achievements ni Master Teacher Jev sa larangan ng edukasyon. Ang House Resolution No. 1298 na nai-file ng inyong Kuya Pulong ay parangal sa hindi matatawarang dedikasyon ni Master Teacher Jev sa pagtuturo at sa kanyang pagiging isang modelo at inspirasyon hindi lamang sa mga kapwa nya guro kundi maging sa mga kapwa mamamayang Pilipino.

Ilan sa mga inobasyon ni Jev na siyang nakapagpataas ng mga academic scores ng mga estudyante sa Catalunan Grande ay ang kanyang outdoor learning modules, kung saan ang pag-aaral ay ginawa niyang parang laro kaya’t hindi ito “boring” para sa mga tinuturuan niya.

Si Jev din ang nagsimula ng Satellite Viewing Approach at Reflective Nature Walks para sa mga estudyanteng nahihirapang matuto. Nakapagbuo rin siya ng Research Evaluation and Strategic Innovation Program ka-partner ang mga international institutions.

Ginamit rin ni Jev ang social media tulad ng TikTok bilang instrumento sa pagtuturo hindi lamang sa mga estudyante, kundi maging sa mga out-of-school youths.

Nagsimulang gawing misyon ni Jev ang pagpapaunlad ng estado ng ating edukasyon ng sinabihan siya noon ng principal nila sa Baliok Elementary School na “you can make a difference.”

Hindi madali para kay Jev ang pagtupad sa kanyang misyon. Nakaranas siya ng maraming kabiguan bago naging matagumpay sa pagbuo ng mga kakaibang learning tools niya. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa.

Para kay Jev, hindi lang dahil sa kanya kung bakit siya ay nakilala bilang isa sa mga outstanding Filipinos ng taon. Ayon na rin kay Jev, ng sinasanay niya ang kanyang mga estudyante na maging mahusay sa sports, dance, arts, music, research, speech at leadership, hindi nila alam na sa kanila siya natuto para maging magaling na coach at guro.

May panahon na muntik nang huminto si Jev sa pagtuturo dito at nagplanong mangibang bansa para doon na lamang maging titser at lumaki ang kita. Naghihintay na lang ng visa noon si Jev pero hindi siya nakaalis dahil tila ba may pumipigil para hindi matuloy ang plano niyang mag-abroad.

Blessing in disguise ang nangyaring ito para kay Jev na ngayon ay umani na ng mga papuri , premyo at mataas na parangal mula sa Metrobank Foundation. Blessing in disguise din ito para sa mga mag-aaral ng Catalunan Grande Elementary School dahil andiyan pa rin si Teacher Jev na hindi titigil sa kanyang misyon na mapaganda ang estado ng edukasyon sa ating bansa.

Muli, isang pagpupugay sa pride of Davao City na si Master Teacher Jev Patalinghug. Congratulations sa ating modern teacher influencer na hindi nagsasawang mag-isip ng mga kahanga-hangang inobasyon sa pagtuturo para sa kapakanan ng mag-aaral na Pilipino.@@@