Mga Sparkle talent unahin palitan: GMA binoldyak sa AI sportscaster

Naglabas ng pahayag ang University of the Phi­lippines (UP) Broadcastin­g Association hinggil sa paggamit ng GMA 7 ng mga Artificial Intelligence (AI) sportscaster sa NCAA Season 99.

Sa opisyal na paha­yag ng UP Broadcastin­g Association, posible anilang magresulta ito ng matin­ding epekto sa broadcastin­g at iba pang gustong pumasok sa nasabing industriya.

Dagdag pa nila, hindi dapat kalimutan na ang mga teknolohiyang ito (AI) ay mga instrumento lamang upang makatulong sa atin o mapabuti ang isang gawain o trabaho.

Iginiit din ng asosasyon na hindi dapat sa anumang paraan na palitan o pagkaitan ng trabaho ang mga taong gumugol ng maraming taon sa pag-aaral at pagsasanay ng broadcasting.

Dapat din anilang bigyan muna ng pansin ang mga problema ng mga manggagawa sa media tulad ng kontraktuwali­sasyon, hindi patas na labor practices, mababang suweldo at kawalan ng benepisyo.

Saad pa nila, kung talagang layunin ng GMA na isulong ang “inclusi­vity” sa kanilang reporting­, dapat magpokus ang mga ito sa pagkuha at pagbabayad nang maayos ng mga talented journalist at media worker.

“The UP Broadcastin­g Association firmly believes that this move does very little to serve the people as it only sets an alarming precedent that would profoundly impact the future of broadcasting and those who aspire to be in this industry,” saad ng asosasyon sa Facebook post.

“While it is inevitable to adapt these kinds of emerging technologies in the practice of broadcasting­, we should not forget that these technologies are mere tools to assist us and improve our work. They should not, in any way replace and displace the people who have spent years in the study and practice of broadcasting,” dagdag pa nito.

Hindi maganda ang pagtanggap ng mga netizen sa AI sportscaster ng GMA-7, may ilan pang nagsabi na ipasok na rin ang mga AI sa Sparkle GMA Artist Center.

Narito ang reaksyon ng ilang netizen:

Nathaniel Antonio: “I-sign na sila sa Sparkle GMA Artist Center.”

JP Ortega: “Para lang makatipid at hindi gumastos sa sahod ng totoong sportscaster.”

“Gawin nyo na din AI yung mga starlet nyo na di marunong umacting. Chariz!” banat naman ng isang Mikeeeeee@Mikeemo13. (Issa Santiago)