Mga paraan para makaiwas sa smog, vog

Tanaw na sa Metro Manila ang makapal na smog, habang vog naman sa ilang bahagi ng Batangas.

Ang smog ay isang uri ng air pollution na pinaghalong smoke at fog na naiipon mula sa usok ng mga sasakyan at solid fuels sa kalan.

Maaaring makaranas ng ubo at allergy sa mata at ilong ang makakalanghap nito.

Pwede pang makapagpalala ng asthma, at posibleng magdulot ng hirap sa pahinga o lung damage tulad ng pneumonia, bronchitis at emphysema.

Makakaapekto rin ito sa mga hayop at halaman.

Sa ilang bayan sa Batangas, nakararanas naman ng vog na galing sa Bulkang Taal.

Pero ano nga ba ang volcanic smog o vog? Paliwanag ng Phivolcs, nabubuo ito mula sa ibat ibang volcanic gases at sulfur dioxide na humahalo sa hangin, at sinamahan pa ng atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw.

Kaya naman nagbabala ang department of health sa masamang epekto nito.

Ang maliliit na droplets nito na may kasamang volcanic gas ay maaaring magdulot ng iritation sa mata, lalamunan at respiratory tract.

Kaya naman para maprotektahan ang sarili mula sa masamang epekto nito, limitahan ang iyong exposure sa volcanic gas.

Manatili lamang sa loob ng bahay kung walang importanteng lakad.

Isara ang mga bintana pati na mga pintuan.

Makakatulong din ang paggamit ng n95 face mask o gas mask.

Para makaiwas sa iritasyon o paninikip ng daluyan ng hininga, mainam ding uminom ng maraming tubig at kung may kakaiba namang nararamdaman, agad magpatingin sa doctor. (Catleya Antonio)