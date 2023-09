Matibay ang married life: Kristine, Oyo biking ang bonding

Kung ang ibang celebrity married couples ay shopping, dining out, travel (mostly out of town) ang pinaka-bonding tuwing Sunday, fitness at sports naman ang trip ng mag-asawang Kristine Hermosa at Oyo Sotto.

Kaya naman pala nanatiling maganda ang pangangatawan o pigura nina Kristine at Oyo ay dahil sa kanilang sports na biking or cycling.

Ibinahagi nga ni Oyo sa kanyang Instagram ang video ng pagbibisikleta nila ni Kristine sa loob ng kanilang village.

Kinukunan ni Oyo ang misis na bihasa sa pag-pedal at pagbalanse ng bisikleta, isang rebelasyon ng pagiging sporty nito. Nakilala kasi si Kristine sa showbiz na parang lampa at walang anumang taste sa kahit anong sports. Pero parang professional cyclist ang aktres sa porma nito, na animo’y mandirigma sa kalye.

Kinukunan din ni Oyo ang sarili habang nagba-bike at nasa background ang kanyang misis.

Ipinagpasalamat ni Oyo ang fitness bonding nilang ito ni Kristine, na siya ring nagpapatibay at nagpapakulay sa kanilang pagsasama.

“Thank you Lord God”, ang caption ni Oyo sa video post.

Nice! (Rey Pumaloy)