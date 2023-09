Maine ibinida regalong sculpture ng mag-asawang Vic, Pauleen

Super happy ang dating Yaya Dub na si Maine Mendoza sa ibinigay sa kanya ni Bossing Vic Sotto at asawang si Paulee bilang wedding gift nila ng mister na si Quezon City Rep. Arjo Atayde.

Sa katunayan ay ibinida niya ang pagkaganda-gandang sculpture na inspired sa kasal nila ni Arjo sa Baguio City noong July 28.

Gawa ang sculpture ng Ronald Castrillo Sculptures & Artworks.

Kabilang si Bossing Vic sa mga principal sponsor nila ni Arjo kasama siyempre sina Tito Sotto at Joey de Leon.

Sa kanyang Instagram story, nagpasalamat din si Maine sa mga tatay niya sa showbiz, partikular na nga kay Bossing dahil sa nasabing wedding memento.

“Our wedding memento. Thank you so much, @pauleenlunasotto and bossing! Beautiful Castrillo piece @ronald_castrillo_sculptures,” sabi sa caption ng ‘E.A.T.’ host. (Issa Santiago)