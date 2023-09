Lola, apo nalitson sa nasunog na haybol

KAPWA nasawi ang isang 83-anyos na lola at apo niyang lalaki na 25-anyos nang makulong sila sa nagliliyab nilang bahay sa Borongan City, Eastern Samar noong Linggo.

Kinilala ng Bureau of Fire Protection (BFP) Borongan City ang mga biktima na sina Lourdes Abobo at Lloyd Alec Legion na kapwa hindi na nakalabas nang sumiklab ang sunog at lamunin ng apoy ang kanilang bahay sa Barangay Tamoso sa nasabing lungsod.

Lumitaw sa im­bestigasyon na nasa kahimbingan ng tulog ang mga biktima nang sumiklab ang sunog sa kanilang bahay bandang alas-tres nang madaling-araw.

Pinaniniwalaang na-suffocate sa usok ang maglola kaya hindi na sila nakalabas ng bahay at tulu­yang nalitson sa apoy.

Naapula ang apoy ganap na alas-4:30 nang madaling-araw at tumambad ang mga sunog na bangkay ng maglola.

Samantala, tinataya namang abot sa P700,000.00 ang halaga ng pinsala ng sunog.

Sa inisyal na imbestigasyon ng BFP, sinasabing sa isang nag-overheat na appliance nagsimula ang sunog. (Ronilo Dagos)

