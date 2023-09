KC nagbitbit ng suwerte sa comeback movie

Sa halip na ang comeback movie ni KC Concepcion ang magbigay sa kanya ng suwerte, tila ito pa ang nagbitbit ng bonggang merit sa project.

Nanalo lang naman ng Audience Choice Award for Full Length feature sa SOHO Film Festival sa New York City ang ‘Asian Persuasion’, ha!

Ipinagmalaki ito ni KC sa kanyang Instagram post na may dalawang parehong larawan niya.

Sey niya, “Out of 100 film entries at the @sohofilmfest, ‘Asian Persuasion’ won the AUDIENCE CHOICE AWARD for full-length feature! Ang saya. Congratulations to our director, and three-time Tony Award winning producer @jhett.tolentino – and big love to the entire production!”

Kalakip din ng post ang interview ni KC sa red carpet ng SFF, ang photo opt ng direktor hawak ang trophy.

Bilang pasasalamat sa mga nagpahatid ng kanilang congratulatory message ay nag-reply si KC sa halos lahat ng comment.

Sinusulat ang item na ito at wala pang reaction o isinakay na mensahe sa post si Sharon Cuneta, pero siguradong magku-comment agad ang Megastar at tiyak ring ire-repost niya ang IG message na ito ng kanyang panganay na anak. Siyempre, proud si Sharon sa tagumpay ni KC sa pagbabalik-pelikula.