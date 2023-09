Kapamilya pa rin kahit sobrang sikat sa Korea: Anne pinuri si Sandara sa pagtanaw ng utang na loob

Puring-puri si Sandara Park ng mga Pinoy, dahil sa pagtanaw niya ng utang na loob sa ABS-CBN.

Heto nga ang mga chika nila:

“Marunong lumingon sa pinanggalingan! Hindi niya nakalimutang bisitahin ang ABS-CBN kahit super sikat na siya sa Korea.”

“Hindi talaga kinalimutan where she came from despite being one of the most successful Korean celebrities in the world, she’s still humble, down-to-earth, and greatful. It’s a very plausible characteristic.”

“Yung loyalty ni Dara sa ABS di matatawaran. KPop Superstar/Icon na yan ha, di nakakalimot.”

Kahit si Anne Curtis ay nagsabing napakabait at marunong tumanaw ng utang na loob si Sandara.

“Maraming maraming salamat kasi whenever you visit the Philippines, you always come and visit us here in ‘Showtime’.”

“Kaya mahal na mahal ko ‘yung Pilipinas eh. Dito ako nanggaling diba, at lalo na dito sa ABS-CBN. Nandito sila [fans] since nung ‘Star Circle Quest’, hanggang ngayon nandito pa rin sila at 20 years na kami diba,” sabi naman ni Sandara. (Dondon Sermino)