Jean Jamili, Adamson winalis Lady Pirates

Mga laro sa Setyembre 30:

(Rizal Memorial Complex)

11:00am — SSCR vs. UE

2:00pm — Ateneo vs. FEU

5:00pm — Perpetual vs. Benilde

KABUUANG 12 manlalaro ng Adamson University sa pamumuno ni Jimy Jean Jamili ang umiskor sa Lady Falcons tungo sa pagpapalasap ng tatlong set na kabiguan sa Lyceum of the Philippines, 25-1, 25-16, 25-13, sa Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 nitong Sabado sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Nagtala si Jamili ng kabuuang 7 puntos na lahat mula sa kills habang nakatulong nito sina Lucille May Almonta at Red Bascon upang itulak ang nakaraang season na ikaltong pwesto na Adamson University sa ikalawang sunod na panalo at liderato sa Pool B.

“It’s a good start for us na naka2-0 kami kasi nakakakuha ng experience iyung mga bago namin na madadala namin throughout the season. It’s a great start at makikita pa namin ‘yung kung anong lapses at pagkukulang namin. More on development siguro,” sabi ni Adamson coach JP Yude.

Tanging ang mga libero lamang ng Lady Falcons na sina Ma. Joahnna Verdeflor at Junie Manuel ang hindi nagtala ng iskor.

“Nandiyan iyung skills, pero tibay ng loob, iyun ang importante. Last game heading into the next round, i-try pa rin namin i-blend iyung chemistry ng mga bata,” sabi pa ni Yude.

Nalasap naman ng LPU Lady Pirates ang una nitong kabiguan at mahulog sa kabuuang 1-1 panalo-talong kartada para sa ikatlong pwesto.

(Lito Oredo)