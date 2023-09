Donny, Belle magdyowa na, suspetsa ni Baron

Biglang nahakot ni Baron Geisler ang mga fan nina Donny Pangilinan, Belle Mariano, ha!

Dahil sa mga magagandang mensahe ni Baron kay Donny, na nakasama nga niya sa pelikula, biglang-bigla ay dumagsa ang mga tanong kay Baron tungkol sa DonBelle.

“Na-meet mo na po ba si Belle?” tanong kay Baron.

“Of course sa surprise birthday ni Donny sa set ng ‘GG’. Saya!” sagot ni Baron.

Todo pasasalamat nga ang mga DonBelle fan kay Baron sa suporta niya sa dalawa, lalo na noong pinost niya ang poster ng serye ng dalawa.

“Of course nakakakilig ang tandem nila at pareho silang mahusay at down to earth!” say pa ni Baron.

Sinagot din ni Baron ang wish ng mga fan na makasama rin sana niya si Belle sa harap ng kamera.

“Oo nga po lahat ng best talents na Kapamilya wishing to work with them. In due time, waiting on God’s amazing grace,” saad ni Baron.

‘Sila na po ba?’ tanong ng isang fan.

“Mukha naman. Ewan. Daming speculation. Hmmmm!” sagot pa rin ni Baron, na siyempre kinakilig ng marami.

Well… (Dondon Sermino)