Dolly bow kay Kathryn

Kahit kinikilala bilang mahusay na character actress sa Hollywood, isinasantabi ni Dolly de Leon ang kanyang international stature para saluduhan at purihin si Kathryn Bernardo.

Touched si Dolly sa pag-aasikaso at kabaitan sa kanya ni Kathryn habang ginagawa nila ang kanilang pelikulang malapit nang ipalabas.

Inisa-isa ni Dolly sa kanyang Instagram post ang nag-uumapaw niyang kasiyahan sa generosity ni Kathryn sa kanya.

“We’re about to reach the finish line of this insane journey and the sepanx is slowly creeping in, so before our film hits the world let me thank you for being there for me, always looking out for me, supporting me in my other projects…,” sey ni Dolly.

Ikinabaliw ni Dolly ang pag-organize ni Kathryn ng block screening para sa indie movie na ‘ITI Mapukpukaw (The Missing)’.

Dugtong ni Dolly sa message niya, “A little birdie told me about the block screening of ITI – ikaw talagaaaa.”

Binanggit pa ni Dolly ang iba pang mga katangian ni Kathryn, “For being inclusive and making me feel comfortable in situations I’m not used to, for making me laugh and for just being your crazy little you. Many things are good and great about our film but you were the best ‘surprise!’ of them all. Thank you, Kath…”

Kasabay ng karangalang nakasama ni Dolly si Kath, nangako rin siya ng kanyang walang kamatayang suporta sa huli.

Sabi pa niya, “Forever an honor. Forever on your side (alam mo yan). Love you to the moon and back.”

Halos maiyak at malunod naman sa kaligayahan si Kathryn. Kaya napa-reply ito ng “Ms. D! Baka matulak kita ng malakas nyan. Huhuhu. Stop it.”

Natawa naman si Dolly at tumugon ito kay Kathryn ng “HAHAHAHA yan, yang mga ganyan mo HAHAHA.” (Rey Pumaloy)