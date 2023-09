DICT pumiyok sa demand ng mga hacker: PhilHealth kinikilan ng P17M

Nagbabala ang Presidential Communications Office (PCO) sa lahat ng mga ahensiya ng gobyerno pati na sa publiko na mag-ingat laban sa Medusa ransomware.

Kasunod ito ng pag-atake sa sistema ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) kung saan humihingi ang mga hacker ng $300,000 o katumbas ng tinatayang P16 milyon kapalit ng access muli sa files ng ahensiya.

Ayon sa PCO, naglabas na ng technical advisory ang Department of Information and Communications Technology (DICT) upang makapaghanda at masiguro ng lahat ng mga ahensiya ng gobyerno na hindi maatake ng Medusa ransomware.

Pinapayuhan ng lahat ng mga government agencies na magsagawa ng regular monitoring sa kanilang sistema; mag-backup ng files, systems at processess at iba pang digital assets.

Kailangan magkaroon ng mandatory installation ng anti-malware; huwag gumamit ng pirated software at hindi lisensiyadong programs lalo na ‘yong na-download lamang sa internet; at huwag basta-basta magbukas ng mga kaduda-dudang email lalo na kung hindi pamilyar ang email address, at iba pang pag-iingat.

Sakaling mangailangan ng technical support, pinapayuhan ang mga ahensiya ng gobyerno na makipag-ugnayan sa National Computer Emergency Response Team ng DICT Cybersecurity Bureau.

Nauna rito, kinumpirma ng DICT na nag-demand ang mga hacker ng $300,000 sa PhilHealth.

Kung babayaran umano ang mga hacker, nangako silang buburahin ang nakuhang data at ibibigay ang key upang ma-decrypt ang data na encrypted. (Aileen Taliping)