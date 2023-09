‘Di nakilala ng sosyal na lola: Andrea, Ivana nagpanggap na kambal

Kung si Ivana Alawi ay naka-2 milyon na view agad sa vlog niya na guest niya si Andrea Brillantes sa loob ng dalawang araw, ang huli ay naka-kalahating milyon agad sa loob ng 17 oras sa vlog niya, na ang una rin ang guest.

‘Kambal for a day’ naman ang drama ni Andrea sa collab nila ni Ivana sa vlog niya. At mula sa bed nga ay magkasama na sila, at pareho pa ang suot nila.

At siyempre, sabay silang nag-almusal ng mga prutas, ha! At siyempre pareho rin sila ng sinuot na damit sa pagsa-shopping sa Rockwell.

Kaaliw lang na sa pagpasok nila sa mall ay may sosyalin na may edad na babae na pinuri sila na ang gaganda nila. ‘Yun lang, hindi sila kilala, dahil tinanong ang mga pangalan nila.

“Nakakuha agad kami ng atensiyon. Hindi kami kilala!” sabi nina Ivana at Andrea.

Anyway, para ngang mga bata sina Ivana at Andrea na naglaro ng kung ano-ano.

Aliw rin ang part na may hawak silang toy gun, na sabi nga nila ay movie na raw nila. Parang nilabas nga ni Andrea ang lahat ng galit niya sa part na `yon, na habang bumabaril ay panaw ang sigaw nang…

“Mamatay kayo! Mamatay kayo!”

At siyempre, pumasok sa isang store, at nilibre ni Ivana si Andrea ng maleta na worth P143K.

At ang bongga nga na nagpa-piercing sila, ha! Nag-alala lang sila sa simula dahil pareho nga raw silang may serye, at baka masira ang continuity kapag may mga hikaw sila.

Nakaramdam din ng takot si Ivana dahil nagdugo nga raw ang part na `yon ng tenga ni Andrea. Pero siyempre, napilitan din si Ivana dahil twin thing nga raw nila `yon.

Pero, dahil masakit, napamura talaga siya sa harap ng mga tao, ha!

“Pu!@#$% ang sakit, ha!” sabi ni Ivana.

“Ang kapal ng mukha ko. First vlog namin, tapos napa-piercing ko na siya. Hahahaha!” sabi ni Andrea.

Pero sa huli, nag-enjoy na rin si Ivana sa bago niyang hikaw.

At siyempre, tinawagan nila ang kanilang mga nanay, para ibalita na kambal nga raw sila.

Kaaliw rin ang nanay ni Ivana dahil gusto na ngang ampunin si Andrea.

Anyway, marami nga ang naaliw sa collab nila, at wish nila na mas marami pang ganap ang gawin ng mga idol nila. (Dondon Sermino)