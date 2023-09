Cam From Behind hari sa ‘Sampaguita Race’

IDINAAN sa tiyaga ni class A rider Kelvin Abobo upang maipanalo ang kabayong si Cam From Behind sa Sampaguita Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Parang sibat na lumabas ng aparato sina Flattering You at La Liga Filipina kaya naiwanan nila ang mga katunggali kasama si Cam From Behind na nasa tersero pwesto.

Sa kalagitnaan ng karera ay patuloy ang lutsahan nina Flattering You at La Liga Filipina habang nasa malayong tersero pa rin si Cam From Behind na may agwat na mahigit 10 kabayo.

Papasok ng far turn ay unti-unting lumapit si Cam From Behind kina Flattering You at La Liga Filipina kaya naman sa rektahan ay nakakapit na ang winning horse.

Bahagyang bumuka si Cam From Behind pero lumampas pa rin ito sa huling 100 metro ng karera, tinawid nito ang meta ng may isang kabayo ang lamang sa pumangalawang si Dambana.

Inirehistro ni Cam From Behind ang tiyempong 2:08.2 minuto sa 2,000-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner ang P1.2M premyo. (Elech Dawa)