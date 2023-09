Aw aw! Doggy nagsabog ng cuteness sa gradpic

VIRAL ngayon sa social media ang doggy na ito na nagtapos din ng kolehiyo kasabay ng kanyang amo!

Pinost ito ng furmom na si Elaine Estellar sa kanyang Facebook account na kamakailan lang ay grumaduate bilang cum laude sa kursong BS Architecture sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

Sa kabilang banda, ang kanyang 7-year old shih tzu-poodle mix pup furbaby naman ay si Shihpooh na ayon kay Elaine ay nagtapos naman ng kursong BS Arf-chitecture.

Say pa niya sa kanyang post, “Graduate na rin yung kasama ko palagi magpuyat!”

Kalakip ng caption niyang ito ang super cute na graduation picture ni Shihpooh suot ang black and red toga na may matching cap pa!

Ang alaga umano niya ang nakasama niya at nagsilbing niyang emotional support system lalo na noong mga panahong busy sa paggawa ng plates.

Dagdag pa rito, si Shihpooh na rin ang itinuturing na bunso ng kanilang pamilya.

Umani ito ng libo-libong heart reactions at positive comments mula sa mga netizens.

Tulad na lamang ni Angelo Abrera Anda, “I hope that your bunso would also pass the Board.”

“Ang cuteee! Congrats bArch bArch!” pagbati ni Angelo Lalican.

“Buti pa si shihpooh graduate na mweheh,” sey pa ni Al.

Talaga namang deserve ng treats ganern! (Moises Caleon)