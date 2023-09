Katulad ng lahat ng Legit Dabarkads, masaya ring winelcome ni Maine Mendoza ang bago nilang kapatid sa ‘E.A.T.’ na si Atasha Muhlach.

Bagama’t absent si Menggay last Saturday kung kailan ipinakilala ang dalagang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez, ginamit naman niya ang kanyang social media accounts para maiparating sa new co-host nila ang kanyang mainit na pagbati rito.

Agad itong pinusuan ng netizens at maging ni Tash (palayaw ni Atasha) ay nagpasalamat sa mismong post ng misis ni Arjo Atayde.

Chika ng mga faney, excited na raw silang makita ang kulitan ng dalawa. Mahawa kaya ng kakengkuyan ni Menggay ang bagong host ng kanilang TV5 noontime show?

Samantala, inulan din ng positive comment mula kina Sharon Cuneta, Dingdong Dantes, at iba pang celebrities at netizens ang Instagram post ni Charlene kung saan mababasa ang pagpapasalamat ng mommy ni Tash kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at sa buong ‘E.A.T.’ family dahil sa mainit na pagtanggap sa kanyang unica hija.

Bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)