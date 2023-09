Architect graduate unang magna cum laude ng University of Mindanao

GUMAWA ng kasaysayan ang architecture graduate na ito mula University of Mindanao bilang kauna-unahang magna cum laude na iniluwal ng kanilang kurso.

Siya si Kevin Castillo Tagupa mula sa Butuan City. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Architecture sa UM noong August 2023.

Ang tagumpay niyang ito ay iniaalay niya sa kanyang mga magulang na walang sawang sumuporta sa kanyang pangarap. Aniya sa kanyang Facebook post, ‘My father endured exhaustion. And he works unrelentingly on the farm to provide us—to provide me. I know how tired he is every time he gets home. My mother was a manicurista, and despite her age, she still managed to do those things just to earn some money.’

‘They both did that every day just to support me financially, especially for needs that were in line with my course,’ dagdag niya.

Isa raw sa sikreto niya sa tagumpay ay ang kanyang mindset na huwag gawing kakompitensya ang iba kundi ang sarili lamang.

‘I painted my own canvas with indelible colors, and I am ambitious. That’s why I made it this far,’ dagdag pa niya. Marami ring mga kapwa niya arki at schoolmate ang nagpahatid ng kanilang pagbati.

Say ni @itskh3n, ‘By reading the caption itself for sure your family is so proud of you. Congratulations GA!’

‘Same batch diay ta, ga. congrats! hard work always pays off,”’komento ni Yanny.

“Congratulations, kuya! archi student din me sa UM,” ani ng user na si @bly.

Talaga namang magna-napakagaling ng kelot na ito! (Moises Caleon)