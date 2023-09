Alex Eala dinurog pambato ng Pakistan

HANGZHOU, China – Binutata ni fourth seed Alexandra ‘Alex’ Eala sa loob lang ng 39 na minuto si unseeded Sarah Khan ng Pakistan, 6-0, 6-0, sa 19th Asian Games 2022 women’s tennis singles Lunes ng umaga sa Tennis Court of Hangzhou Olympic Sports Expo Center dito.

Bye sa opening round, ang madaling pagdispatsa ng 18 taon na Pinay netter at Globe Ambassador ang nagpasok sa kanya sa Round-of-16 kontra 13th seed Rutuja Bhosale ng India.

Kinalos din ng Indian sa isa pang preliminary second round match si unseeded Aruzhan Sazgandikova ng Kazakhstan, 6-7 (7-2), 6-2.

“It was a great game as I was saying, it was good for my confidence and I think I came in with a great attitude and a great mindset,” suma ni Eala sa pagdomina sa Pakistani.

Hinirit pa niyang naaliw siya sa mga tennis star na nandito, pero kailangan isiping kompetisyon pa rin ang mahalaga kahit mahirap aniyang magpokus dahil sa abalang schedule, dami ng laro, iba pang kaganapan sa labas at personal.

Nakatakda ring rumampa ang mabilis na sumisikat na tenista katambal si Ruben Gonzales ngayon (Martes) sa mixed doubles.

Kapapanalo lang sa nakaraang buwan ng kanyang pang-apat na pro title sa London, kailangang maigiit ni Eala na isa siya sa mga pasikat na Asian star sa pagpapakitang-gilas sa quadrennial continental sportsfest.

(Ramil Cruz)