Abante sa Last 16! Eumir Felix Marcial dinomina kasapakang Mongolian fighter

MASUSUBOK ang katatagan ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial kontra sa mas mabigat na mga katunggali sa men’s under-80kgs division, kung saan makakatapat nitong muli ang dating tinalo sa 2019 Southeast Asian Games na si Nguyen Man Curong ng Vietnam sa Round-of-16 sa darating na Biyernes sa 19th Asian Games sa Hangzhou, Gymnasium sa Hangzhou, China.

Nagbunga ang pagpasok sa sunod na round ng 27-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City matapos dominahin si Mongolian boxer Dalai Ganzorig sa iskor na 5-0 unanimous decision, kasunod ng pare-parehong inilatag na iskor ng mga huradong sina Leonids Hanevics, Radoslav Simon, Jakov Peterson, Anar Babanli, at Joergen Ejner Hammer Sorensen na 30-26.

Ito ang unang pagkakataon na sumabak sa mas mabigat na light-heavyweight class ang three-time SEA Games gold medalist na makakasagupa ang Vietnamese boxer sa alas-9:15 ng gabi, na minsang nakaharap sa under-75kgs middleweight category sa Manila meet tungo sa pitong gold-medal haul.

Nitong nagdaang 2021 Hanoi Games ay lumaban sa mas mabigat na weight class si Curong sa 91kgs heavyweight division para tumapos ng tansong medalya, habang sa nakalipas na 2023 Phnom Penh sa Cambodia ay muli itong nakakuha ng silver medal sa parehong kategorya ng matalo kay naturalized at ex-Uzbekistani Abdulla Rajapov ng host country.

Sakaling umusad ang Filipino unbeaten pro-boxer ay makakatapat nito ang magwawagi kina Akira Yamane Cup titlist Issei Aramoto ng Japan at 2021 World Championships bronze medalist at 2018 Youth Olympics third placer Weerapon Jongjoho ng Thailand sa quarterfinal round.

Ka-bracket rin ni Marcial sina Tokyo Olympian at 2021 Asian Championships bronze medalist Shabbos Negmatullev ng Tajikistan, Olympian at three-time Asian middleweight third placer Shahin Mousavi ng Iran, gayundin sina Ahmad Ghousoon ng Syria at Kim Jin-Jea ng South Korea.

Puntirya ni Marcial na malampasan ang kanyang bronze medal sa 2018 Jakarta-Palembang Asian Games sa Indonesia nang matalo kay eventual gold medalist Israil Madrimov ng Uzbekistan.

Magsisilbing Olympic Qualifying Tournament ang Asian quadrennial meet para sa darating na 2024 Paris Games sakaling makuha ang isa sa ginals seat, na lubhang naninibago dahil sa malaking diperensiya ng kategorya sa normal nitong nilalabanan na middleweight class. (Gerard Arce)