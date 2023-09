Vog mula sa Taal posibleng maulit

POSIBLE pa umanong maulit ang vog sa paligid ng bulkang Taal kaya makabubuti kung ito ay paghahandaan na.

Ayon kay AnaKalusugan Party-list Rep. Ray Reyes, dapat nang mag-imbak ng suplay ng N95 face mask sa mga lugar sa paligid ng bulkan para agad na magamit ‘pag magkaroon muli ng vog.

“Let us be proactive. Kahit na humupa na kahit papaano ang vog sa paligid ng bulkan, kailangan po natin maging handa lalo na’t nasa Alert Level 1 pa rin ang Taal,” sabi ni Reyes.

Namigay ang Anakalusugan ng mga face mask sa mga bayan ng Nasugbu, Tuy, at Balayan, Batangas kamakailan.

Hiniling din ni Reyes sa Department of Health (DOH) na mamahagi ng face mask at iba pang protective equipment sa mga lokal na pamahalaan na direktang maaapektuhan ng vog.

Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) director Teresito Bacolcol, may posibi­lidad pa ring maulit ang pagbubuga ng bulkan ng vog dahil patuloy ito sa pag­luluwa ng sulfur dioxide.

Samantala, sinabi ni Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMO) head Amor Calayan na patuloy ang pagbawas ng vog sa lalawigan.

“Simula kahapon, malaki na ang improvement. Walang nakitang smog. Kung mayroon man, very little lang dahil very light lang, magaan lang ang binubuga na gas, ‘yung gas emission natin at saka height ng plume,” ani Calayan.

Nananatili pa rin ang bulkan sa Alert Level 1. (Billy Begas)