Tukso ng mga faney: Bea, Dominic bonggang ‘honeymoon’ sa Italy

Ang bilis ng mga netizen, na kalat agad ang video nina Bea Alonzo, Dominic Roque, na nasa airport sila, ha!

Yes, Italy bound nga sina Bea at Dom. Na tukso nga ng marami, parang honeymoon na agad, ha! At ang bongga-bongga nga raw, ha!

Pareho ngang mahilig mag-travel sina Dom at Bea, at katunayan, ilang araw after nga ng engagement nila ay nag-abroad din sila.

Kunsabagay, sa Japan nga rin nagsimula ang relasyon nila, ha! Sa mga simpleng Instagram post nila noong nasa Japan sila nagsimula ang chika na magdyowa na sila.

At nasundan nang nasundan nga ng maraming adventure abroad ang mga ganap sa buhay nila.

Enjoy your trip lovebirds nga ang mababasa mong komento ng mga fan nila.

“Italy bound,” ang simpleng caption ni Dom sa photo nila ni Bea na nasa eroplano na sila.

At nagpaayos nga muna ng mga kuko si Bea bago lumipag pa-Italy. Kaya sabi niya, “Nails ready for (airplane).”

Anyway, inaabangan nga ng mga fan ni Bea ang serye nila ni Dennis Trillo, ang ‘Love Before Sunrise’ at sabi nga, dahil matagal na silang magkakilala, sobrang lakas ng chemistry nila, ha! (Dondon Sermino)