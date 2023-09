Tara, tanim tayo ng kawayan!

[Note: Basahin ang artikulo habang pinapakinggan ang “Lawiswis Kawayan”. Eto po ang link sa Youtube Lawiswis Kawayan]

Hindi ko palalampasin ang Setyembre nang hindi ko binibigyang daan ang kahalagahan ng karaniwang kawayan sa ating ekonomiya at lipunan.

Simula 2022, opisyal nang itinalaga ang September bilang Philippine Bamboo Month bilang pakikibahagi ng bansa sa World Bamboo Day na ginaganap tuwing ika-18 ng Setyembre.

Sa deklarasyon ng Proc. No. 1401 s. 2022, kinikilala ang kawayan hindi lang pagkain ng ating mga kababayan sa kanayunan, lalo na sa bandang hilaga ng Luzon, at materyales sa pagtatayo ng bahay kubo. Malawak na rin ang gamit ng kawayan sa malakihang construction, sa furniture at handicrafts, sa musical instruments, sa mga gamit sa sakahan at pangingisda, sa paggawa ng papel at panggatong sa pagluluto.

Mula kay Direktor Marievic Bonoan ng DTI-Bureau of Domestic Trade Promotions, napag-alaman natin na ika-6 sa buong mundo ang Pilipinas bilang bamboo exporter. Sa kabila nito, wala pang masasabing commercial plantations ng bamboo dito sa atin. Karamihan ng ating kawayan ay natural lang na tumutbo sa tabing ilog, sa bakuran, at sa pribadong lote. Kaya napakalaki ng potential ng industriya ng kawayan.

Noong nakaraang buwan, naging tampok sa National Trade Fair ng DTI-BDTP ang kawayan bilang materyal ng mga produktong pan-dekorasyon, panluto, at mga muebles. Siguradong tampok na naman ang mga produktong eto sa darating na October National Arts & Craft Fair.

Ang Philippine Bamboo Industry Development Council (PBIDC) ang pangunahing ahensiya para palakasin ang industrya ng kawayan. Binubuo eto ng DTI, DA, DENR, DepED, DOST, DOLE, League of Municipalities at 2 kinatawan ng ilang NGO. Isinama na ng PBIDC ang kawayan sa listahan ng mga high-value crops ng bansa. Dahil diyan, nagkakaroon ng research sa pagtuklas ng mga value-added products para lumago ang kita ng mga nagtatanim, magkaroon ng dagdag trabaho at lumawak ang pagnenegosyo ng kawayan.

Para sa mass propagation ng kawayan, kinakailangan ng bamboo tissue culture para magkaroon ng sapat na planting materials at mapalaganap ang pagtatanim ng kawayan. Dito kailangan natin ang bagong teknolohiya mula sa mga mga local at foreign investors.

Naatasan naman ang DA, sa bisa ng EO No. 879 na gumawa ng listahan ng mga tiwangwang na lupain na bagay gawing taniman ng kawayan. Mahalaga eto para maisulong ang pagpapalaganap ng taniman ng kawayan sa buong bansa.

Binabati natin ang mga tauhan ng DENR Region 2 (Cagayan Valley) sa matagumpay na selebrasyon ng Bamboo Month. Sa tulong ng One Movement Inc, nakapagtipon sila ng 3,000 volunteers na nakapagtanim ng 16,000 na kawayan sa 17 lokasyon ng Region 2. Ginawa ang bamboo planting sa mga bayan ng : Ivana (Batanes); Baggao, Camalaniugan, Sanchez Mira, Solana, Gattaran and Tuguegarao City (Cagayan); Dinapigue, Palanan, Quirino, Ramon, Naguilian, San Guillermo, Cabagan (Isabela); Diffun (Quirino); at Bambang (Nueva Vizcaya).

May kaparehong bamboo planting na naganap sa iba pang bahagi ng bansa kaugnay ng selebrasyon ng Bamboo Month. Mahalagang hakbang eto para lumawak ang gubat ng kawayan na importante sa pagpigil ng soil erosion at pangangalag ng ating biodiversity.

Dito sa sarili kong bakuran, may dalawang klase ng kawayan na inaalagaan. Yung buhong dilaw (golden bamboo) na pandekorasyon at kawayan dilaw (yellow bamboo) para sa gamit at pagkain. Tara, tayo nang magtanim ng kawayan.